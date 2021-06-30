شكرا لقرائتكم خبر عن 14 يوليو.. الحكم على تامر أمين فى اتهامه بإهانة أهل الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت محكمة جنح مدينة نصر، تحديد جلسة 14 يوليو المقبل، للحكم فى اتهام جديد للإعلامى تامر أمين بسب وقذف وإهانة وتجريح والتنمر على أهالى الصعيد.

وأوضحت الجنحة المباشرة التى أقامها المحامى حسين عبد الله، أن الإعلامى تامر أمين قام بسب وقذف أهالى الصعيد طبقاً للمادة 307 من قانون العقوبات، كما طالبت الجنحة بتعويض مدنى مؤقت قدره مليون جنيه.

وأوضحت الجنحة أن الإعلامى قام بسب أهالى الصعيد عبر برنامجه المطلع على قناة النهار، وعليه تم التقدم بالجنحة ضده، وتم تحديد جلسة اليوم الأربعاء لنظر جلسات محاكمة المدعى عليه.