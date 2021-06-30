شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. صرف معاشات يوليو من ماكينات الصراف الآلى بالزيادات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ بنك ناصر الاجتماعىُ، صرف معاشات يوليو اعتبارا من غدٍ الخميس أول الشهر من ماكينات الصرف الآلى مع الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات بنسبة 13%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المعاشات، بالتزامن مع الإجازة الرسمية بمناسبة ذكرى 30 يونيو .

على جانب آخر، تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات يونيو الجارى من فروع بنك ناصر الاجتماعىُ لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة، حيث يتم الصرف بشكل منظم منعا للتكدس، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

كما تم إصدار تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، كانت قد وجهت ببدء صرف معاشات يونيو للعملاء اعتبارا من بداية شهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة