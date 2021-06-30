شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رسائل الرئيس السيسي في ذكرى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددًا من الاخبار المهمة والعاجلة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها تفاصيل تفقد الرئيس السيسي للمعدات والآلات التي تعمل بمبادرة تطوير الريف المصري، فضلًا عن ملف خاص عن ثورة 30 يونيو، وكلمة الرئيس في الاحتفال بذكرى الثورة، فضلاً عن أخبار سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.





الرئيس السيسى: نسابق الزمن من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصرى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان علينا مواجهة التحدي الآخر والأكبر والذى تمثل في بناء الوعي والإدراك الواقعي بحقيقة الظروف في مصر، وسبل حل مشكلاتها والشروع في عملية تنمية شاملة للارتقاء بكافة مناحى الجياة في كل ربوع وطننا العزيز مصر، مشيرا إلى أن وعى الشعب ومخزونه الحضارى العريق ساهم في دعم جهود الدولة للمضى قدما نحو المسار الذى اخترناه معا من خلال تنفيذ رؤية استراتيحية شاملة لبناء وطن قوى متقدم وحديث في جميع المجالات.

الرئيس السيسي: مشروع الدلتا الجديدة يستهدف زراعة 2.5 مليون فدان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر فقدت الكثير من الأراضى الزراعية، نتيجة عدم استغلال الظهير الصحراوى.





الرئيس السيسي: 150 ألف منزل بحاجة للتوسع الأفقى فى إطار مبادرة حياة كريمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا لم نغفل عن حال الناس يوما ما، وقررنا التصدي للمشكلات، كاشفا عن أن 150 ألف منزل بحاجة إلى التوسع الأفقى فى إطار مبادرة حياة كريمة.





الرئيس السيسي يتفقد المعدات المشاركة بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم /الأربعاء/ إلى مقر الاحتفالية التي يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

معرض القاهرة للكتاب يفتح أبواب دورته الـ 52 بمشاركة 1218 ناشر عربى وأجنبى من 25 دولة.. الثقافة تتحدى كورونا بـ شعار "فى القراءة حياة".. الجمهور يبدأ الزيارة غدا وحتى 15 يوليو.. و11 خط مواصلات لنقل الزوار للمعرض

تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة الـ52، من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والتى تستمر فعالياته حتى 15 يوليو المقبل، تحت شعار "فى القراءة حياة".

وينطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدورته الـ52 فى ظل هذه الظروف الاستثنائية يعتبر أكبر تجمع ثقافى على مستوى العالم، فيضم 1218 ناشر عربي وأجنبى من 25 دولة، وتشهد الدورة إطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك"، خلال الدورة الحالية للمعرض وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها عشرين جنيها مصرياً، إلى جانب الأنشطة الافتراضية التى سيتم تنفيذها من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.





الرئيس السيسى: نسعى لتغيير حقيقى لأهلنا فى الريف ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن حجم الجهد لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى كبير وموارده كبيرة جدا، متابعا "يتم إنفاقها فى مدة زمنية أتمنى أن تكون 3 سنوات".

وأضاف الرئيس السيسى خلال الاحتفالية التى يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى: "كنت أتمنى أن المسئولين عن كل تطوير كل قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة يكونوا موجودين.. 1500 قرية عدد كبير على الأقل المراكز.. المرحلة الأولى تضم 52 مركزا والمسئول عن كل مركز سواء من القطاع المدنى أو العسكرى يكون موجود معانا.. ولنا لقاء أخر ارجو كل مسئول عن مركز يكون أمامى بالاسم ومجموعة العمل الخاصة بـ 52 مركز.. وكلنا نقيم أداء الدولة فيما تم طرحه على الناس".





الرئيس السيسي: الدولة تتحمل علاج مرضى ضمور العضلات بالتعاون مع المجتمع المدنى

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مرض الضمور العضلى، مضيفا:" وده موضوع فيه وسائل للكشف المبكر في المرض ده في الشهور الأوائل من ميلاد الطفل ولو عرفنا كده ليه العلاج الذى يصل الى 3 ملايين دولار للطفل الواحد".





وزيرة الصحة: انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية الشهر المقبل

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن بدء المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الجينية والوراثية الشهر المقبل، كاشفة عن تحديث 3 مراكز للعلاج الجيني في مستشفيات الجلاء للقوات المسلحة وعين شمس ومعهد ناصر.





تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب فى قضية تمويل الآثار 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس رجل الأعمال حسن راتب، 15 يوما علي ذمة التحقيقات فى اتهامه بتمويل علاء حسانين فى عمليات التنقيب عن الأثار.

الرئيس السيسي يتفقد المعدات المشاركة بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف.. ويؤكد: رصدنا 200 مليار جنيه لكل مرحلة.. و150 ألف منزل بحاجة للتوسع الأفقى.. ومشروع تصنيع مشتقات البلازما كان حلما وبدأ يتحقق

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، احتفالية مبادرة "حياة كريمة" والتي تفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.





تراجع أسعار الذهب اليوم 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 772 جنيها دون مصنعية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بقيمة 3 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 772 جنيها للجرام دون مصنعية، في حين تسجل أونصة الذهب تذبذبا واضحا وحركة مستمرة في البورصة العالمية.





الأرصاد تحذر: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة جنوب البلاد والعظمى تتجاوز 44 درجة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع كبير في درجات حرارة جنوب البلاد، يؤثر علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تسجل محافظات جنوب الصعيد 44 درجة كما تزداد فترات سطوع الشمس خلال اليوم وعدم تكون أى سحب خلال ساعات النهار.

حسام حبيب يلجأ للقضاء فى أزمته مع نضال الأحمدية.. المطرب يعلن بدء إجراءات التقاضى: سآخذ حقى بالقانون ومفيش حق مصرى بيضيع.. والإعلامية اللبنانية تتحدى: لن أدخل فى مهاترات وانتظرنى فى جولة جديدة

كشف المطرب حسام حبيب زوج النجمة شيرين عبد الوهاب، عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية رسميا ضد كل من تسبب في أزمته الأخيرة مع زوجته شيرين، وتحدث عن إدعاءات تخص علاقته بها، موضحا أن مصر بلد كبير يحكمه قانون سنلجأ له في الرد على هذا التطاول.





زيادة المعاشات 13% من الغد تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. اعرف التفاصيل

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اعتبارا من غد الخميس، زيادة قيمة المعاشات بنحو 13%، بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات، وسيتم صرف المعاشات غدا من ماكينات الصرف الألى، بالتزامن مع الإجازة الرسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.





هل يضم الزمالك رمضان صبحي على طريقة صفقة مارادونا ونابولي ؟

يوما بعد الآخر، تزيد الأنباء عن إمكانية تعاقد نادى الزمالك مع رمضان صبحى، لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالى، فى ظل تعرض اللاعب لبعض الأزمات مع ناديه الحالى بسبب مستحقاته المالية وعدم سدادها بالطريقة المتفق عليها، بخلاف عدم تحقيقه أي بطولات منذ انضمامه لناديه الحالي.

ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بعد إلغاء الامتحان الإلكترونى: القرار خطوة مهمة للتركيز فى الاختبار الورقى.. ويطالبون بأسئلة خالية من الألغاز وإجاباتها محددة ولا يمكن الاختلاف على الاختيار الصحيح

أشاد طلاب الثانوية العامة بالقرارات الأخيرة التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم، خاصة عقد الامتحان ورقيا، حيث أكد الطلاب ارتياحهم بقرار إلغاء الامتحان الإلكترونى، مؤكدين أن القرار خفف القلق والتوتر، لأن الإجابة فى البابل شيت ثم رصد الإجابات فى التابلت كان يمثل عبء كبير على الطلاب داخل لجنة الامتحانات ويجعل الطالب مشتتا.

"هنكمل المشوار".. فيلم وثائقى يستعرض جهود الدولة لـ"حياة كريمة".. وزيرة التضامن: معنيون بتحسين حياة المواطن وتمكين المرأة الريفية.. ووزيرة التخطيط: الريف يمثل 57% من حجم السكان.. ومواطنون: المبادرة غيرت حياتنا

عرضت الاحتفالية الخاصة التى يتفقد خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، فيلما وثائقيا بعنوان "هنكمل المشوار" عن جهود الدولة المختلفة لتنفيذ المبادرة.

واستعرض الفيلم الوثائقى، تعليقات عدد من الوزراء، وبعض أراء المواطنين في المحافظات المختلفة الذين ساهمت مبادرة "حياة كريمة" في تغيير حياتهم بشكل كامل من خلال التطوير الكبير الذى شهدته المناطق الذين يعيشون فيها، بعد توفير الحياة الكريمة لهم من خلال توصيل مياه الشرب وإنشاء المدارس وغيرها من مظاهر تطوير الحياة.





هيئة الدواء تكشف تفاصيل تسجيل أول عقار لعلاج ضمور العضلات

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم البدء في علاج المصابين بمرض ضمور العضلات بواقع 10 حالات من أصل 32 حالة بمعهد ناصر ومستشفي عين شمس .





الرئيس السيسى: ثورة 30 يونيو ذكرى خالدة فى وجداننا ومضيئة بتاريخ شعبنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "شعب مصر الآبى العظيم، نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الذكرى الخالدة في وجداننا والمضيئة من تاريخ شعبنا، التى استعادت بها مصر هويتها الوطنية وصوب بها شعبه العظيم مساره".