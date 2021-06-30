مصر تواصل فتح معبر رفح البرى لعبور العالقين واستقبال الحالات الحرجة وإدخال المساعدات لغزة

القاهرة - سامية سيد - واصلت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، فتح معبر رفح البرى استثنائيا لعبور العالقين من الجانبين، واستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة والإنسانية من القادمين من قطاع غزة، وإدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار وطواقم العمل إلى القطاع، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأكدت مصادر مسؤولة عن تشغيل المعبر استمرار فتح المعبر اليوم لاستئناف العبور بين الجانبين مع استمرار تواجد الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر لتيسير إجراءات استقبال الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين والحالات الإنسانية بين الجانبين، وكذا تيسير إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار والأطقم العاملة عليها إلى قطاع غزة إلى جانب توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين ومرافقيهم إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج طبقا لحالاتهم .. مشيرة إلى أن هناك استعدادات تامة لاستقبال أى عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج ، وكذا إدخال أية مساعدات قادمة لقطاع غزة.

ولفتت المصادر إلى أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، مؤكدة جاهزية المعبر للتشغيل في أي وقت طبقًا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.