شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بلجان مدرسة الفنية بنات بإدارة الخارجة التعليمية يرافقها الدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة.

حيث تابعت الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان حفاظاً على سلامة الطلاب، وتوفير المناخ الملائم للطلاب وتوافر وسائل التهوية لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، كما اطمأنت من الطلاب على عدم وجود أي شكاوى أو معوقات تواجه الطلاب.

هذا ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية ٢٤١٨ طالبا وطالبة من خلال ١٣ لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.