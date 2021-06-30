«غرفة الإسكندرية» تستضيف رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت شعبة البصريات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمقر الغرفة، محمد صلاح الدين رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالإسكندرية، حيث قدم نبذة عن الجهاز والخدمات التي يقدمها، حيث أوضح أن الجهاز يقدم عدد من الخدمات المالية وغير المالية، وأبرز تلك الخدمات، تقديم دورات ريادة الأعمال والتدريب الفني، وأفكار مشروعات ودراسات جدوى.

وقال إن الجهاز يقدم خدمة إدخال نظام التكويد الرقمي لمنتجات المشروعات الصغيرة، وعقد ورش عمل وندوات متخصصة لرفع مستوى الوعي الفني، كما يقدم خدمة معلومات الأعمال إضافة إلى الخدمات التسويقية المختلفة مثل المعارض الداخلية والخارجية، والتعاقدات الحكومية، والتكامل بين المشروعات والتشبيك بالسلاسل التجارية، كما يقوم الجهاز بتقديم الدعم المالي والفني والتسويقي للحرف اليدوية والتراثية.

وأشار إلى أن الجهاز يتعاون مع عدد من البنوك لتمويل المشروعات بفائدة مناسبة، كبنك مصر، والبنك الزراعي المصري، والبنك الأهلي، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الاتحاد الوطني، والمصرف المتحد، والتجاري وفا.

وخلال اللقاء تم شرح ملامح اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسماع لآراء ومقترحات أعضاء الشعبة.

جاء ذلك بحضور خميس بسيوني رئيس شعبة البصريات، وعدد من أعضاء الشعبة، وأحمد سلامة مدير خدمة العملاء بالجهاز بالإسكندرية.

غرفة الإسكندرية تستضيف رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (صور)

غرفة الإسكندرية تستضيف رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (صور)