شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا مع اللجنه المشكلة لمراجعة تراخيص البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة اجتماعا مع أعضاء اللجنة المشكلة لمراجعة تراخيص البناء لمناقشة ومراجعه أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة قبل قرار وزير التنمية المحلية رقم ٢١٨ / ٢٠٢٠ الخاص بإيقاف أعمال البناء، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية، وكذلك حصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة، والتأكيد على مراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديده للعقارات.

حضر الاجتماع كل من ممثلي جامعة القاهرة وجهاز التفتيش الفني أعمال البناء ومديرية الإسكان بالمحافظة وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والمكتب الهندسي بالمحافظة والإدارات الهندسية بمدينة الجيزة.