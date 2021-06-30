شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواصفات المفاعل النووي من الجيل الثالث بلس المزمع بناءه بالضبعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ملف متكامل لهيئة الامان النووي للحصول على أذن العمل بالمحطة النووية بالضبعة وذلك كخطوة اخيرة ضمن الخطوات التي تقوم بها مصر لاطلاق المشروع النووي.

ومن المخطط بناء أربع مفاعلات نووية بمحطة الضبعة النووية بطاقة 1200 ميجاوات لكل مفاعل حيث تعتبرالمحطة النووية الحديثة من الجيل الثالث بلس الاحدث عالميا وتتوافق تماما مع معايير ما بعد فوكوشيما والتي تطلبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتمتلك تلك النوعية من المفاعلات أرقى الامكانيات والتقنيات الأمنية العالمية، حيث يوجد بالمفاعل قبة داخلية للتعامل مع جميع الحوادث التي يمكن أن تحدث للمفاعل من الداخل بحيث تعزله بشكل كامل عن المحيط الخارجى، بالإضافة إلى وجود غرفة -حفرة عميقة- أسفل جسم المفاعل مصصمة خصيصا لسحب أي اشاعات عند حدوث الحادث ويتم إغلاقه كما يوجد أعلى المفاعل أجهزة لشفط الإشعاعات، كما يوجد قبة ثانية خارجية لصد أي اخطار يتعرض لها المفاعل ومن ضمنها تحطم طائرة بوينج 707 وسمك كل قبه منهم متر واحد من الخرسانة المسلحة والتي يستخدم فيها عدد من المعادن المخصصة لتلك مثل الأنشطة.

كما تم وضع حواجز لفصل جميع أجزاء المفاعل عن بعضها في حالة الطوارئ، فضلًا عن وضع أغطية لتقليل معدلات الإشعاع، في حالة وقوع أي تسريب، أو الاحتكاكات بين عناصر المفاعل.

ووفقا للعقود المتوقعة مع شركة روساتوم ستقوم ببناء محطة «الضبعة» للطاقة النووية من أربعة وحدات للطاقة من طراز1200 – VVER بالقرب من مدينة مطروح على ساحل البحر الابيض المتوسط كما ستقوم بتزويدها بالوقود النووي الروسي طوال فترة تشغيل المحطة النووية مما يضمن التكلفة التنافسية للطاقة الكهربائية لمدة 60 عاما، اضافة إلى أن شركة روساتوم ستقوم بإعداد وتدريب الموظفين وستساعد الشركاء المصريين في عملية تشغيل وصيانة محطة «الضبعة» للطاقة النووية في فترة العشرة سنوات الاولى من تشغيل المحطة كما انه بموجب اتفاق اخر فإن الجانب الروسي سيقوم ببناء مرفق خاص وتوريد حاويات لتخزين الوقود النووي المستنفذ وسيتم تشغيل وحدة الطاقة الاولى لمحطة «الضبعة» للطاقة النووية سنة 2027.

ويؤكد الخبراء الروس أن بناء مشروع محطة «الضبعة» للطاقة النووية سيساهم في تطوير البنية التحتية النووية وزيادة المكون المحلي في مصر وتقديم الدعم في مجال تدريب الموظفين المصريين وزيادة القبول العام للطاقة النووية بين الجماهير كما سيتم تدريب العمال المستقبليين لمحطة «الضبعة» في كل من روسيا ومصر. وسيتم ارسال مئات الطلاب إلى روسيا في السنوات القليلة المقبلة للتدريب على التخصصات النووية كما إن إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية سيكون حافزا لزيادة التنمية الصناعية في مصر حيث ستشارك عشرات الشركات المصرية في عملية البناء عند بناء الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية المصرية سيكون المكون المحلي 20٪على الأقل وسيرتفع هذا المكون عند إنشاء الوحدات التالية.