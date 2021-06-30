شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه بداية من أغسطس المقبل سيتم إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا محليا شهريا، مشيرة إلى أنه مستهدف تصنيع تطعيم 40 مليون جرعة بنهاية العام الجارى.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن هذا الإنجاز يأتى على ضوء توجيهات القيادة السياسية بتأمين احتياجات مصر من اللقاح الخاص بكورونا، لافتة إلى أنه تم إنتاج 300 ألف جرعة من إجمالى 2 مليون و250 ألف جرعة مقرر إنتاجها فى المرحلة الأولى.

وتابعت وزارة الصحة والسكان سيتم توفير خطين إنتاج، الأول بطاقة 300 ألف في الشفت الواحد، والثاني بطاقة إنتاجية 3 ملايين جرعة سنويا، وترتفع تباعا لتصل إلى مليار جرعة سنويا، وقالت إن مصر تؤهل المصنع مع خبراء من الهند والصين، بغرض التصدير الى أفريقيا والمنطقة.

وقالت إنه بناء علي توجيهات الرئيس السيسي لامتلاك القدرات الوطنية في تصنيع اللقاحات، تم استقبال أول مجموعة خبراء من منظمة الصحة العالمية في شركة فاكسيرا، وتم الحصول على تقرير إيجابي عن إمكانية العمل، وتفاوضنا مع الشركات، وتم توقيع شركة سينوفاك الصينية لتصنيع 40 مليون جرعة سنويا، ووافقوا على زيادتها خلال الـ 6 أشهر الى 80 مليون جرعة، وتم تأهيل مصنعين الأول فاكسيرا العجوزة بطاقة إنتاجية 300 ألف جرعة في الشيفت الواحد، وطاقة إنتاجية سنوية 110 إلى 220 مليون جرعة، تم استقبال المواد الخام وتحليلها.