شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل السيسى للشعب المصرى فى الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من الرسائل إلى الشعب المصرى فى الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، أكد خلالها على أن مصر استعادت بثورة 30 يونيو هويتها وأثبتت أن إرادة شعب لا تلين، لافتا إلى أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى هو خطوة لتغيير واقع الحياة في مصر.



رسائل الرئيس السيسى للشعب المصرى فى الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى إننا نحتفل بذكرى 30 يونيو المجيدة الخالدة في وجداننا والمضيئة من تاريخ شعبنا، وأن ثورة 30 يونيو نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية جسدت معاني وقيما أهمها تجاوز التحديات، كما أننا نسابق الزمن من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصرى.