شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: معنيون بتحسين حياة المواطن وتمكين المرأة الريفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن الدولة معنية بتحسين حياة المواطن، وتمكين المرأة الريفية، والاستثمار في الطفولة المبكرة ودمج الأطفال ذوى الإعاقة وتشغيل شباب منتج قادر على العمل.

وأضافت وزيرة التضامن خلال الفيلم التسجيلي "هنكمل المشوار" لاستعراض جهود الدولة في مبادرة حياة كريمة: عازمون على أن تشمل هذه الخدمات جميع المواطنين المصريين مع التركيز أكثر على الأسر الأولى بالرعاية والتنمية".