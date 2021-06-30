شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف حقيقة نشوب حريق بفصل داخل مدرسة فنية بالمحلة أثناء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بناء على ما ورد من مدير عام التعليم الفنى ووكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية بعد انتهاء أعمال الامتحان وانصراف الطلاب من مدرسة مدينة العمال بالمحلة الكبرى قد نشب حريق محدود بأحد الفصول بالأدوار العليا التى لا يوجد بها لجان امتحان دبلوم وغير مستغلة فى الامتحانات، وتم إخماد الحريق المحدود قبل وصول النجدة والحماية المدنية وتحويل الموضوع للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية، كما أن اللجنة هادئة تماما و تسير أعمال الامتحانات بصورة مستقرة وفى حراسة الشرطة كما هو متبع تقليديا.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول تشهد إجراء الامتحانات في عدد (1431) مادة امتحانية يتم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب (816948)، بمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.