شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات التعدى على لجنة الامتحان وارتكاب الطالب مخالفة.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطم طلاب دبلومات فنية لجنة امتحانات بالمحلة، صباح اليوم الأربعاء، كما قاموا بإشعال النيران فيها، فيما تحقق وزارة التربية والتعليم فى الواقعة، مؤكدة تطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ونرصد فى التقرير التالى أبرز العقوبات الواردة فى القانون.



ـ يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات.



ـ يعاقب أيضا بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.



ـ يعاقب على الشروع كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.



ـ يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو قام بطبع أو نشر أسئلة أو أجوبة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.



ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش.

ـ يلغى الامتحان فى جميع المواد ويعتبر راسبا، حال القيام بأى عمل من شأنه الاخلال بنظام الامتحانات كالتعدى بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان.