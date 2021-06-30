شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي للمصريين: أجدد العهد معكم لمواصلة التقدم والبناء نحو مستقبل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر قد وجدت طريقها للتنمية الحقيقية مدعومة باصطفاف ودعم شعبها العظيم للاستمرار في العمل والتطوير والبناء والإصلاح لمجابهة التحديات التي طال أمدها في الدولة.

وأضاف خلال كلمته بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، إنه علينا جميعًا مواصلة بذل الجهود المضاعفة للتغلب على التحديات المفروضة على العالم اليوم في ظل جائحة كورونا، حيث حققنا في هذا المقام إنجازات واضحة شهدت لها جميع المؤسسات التنموية والاقتصادية الدولية من خلال المسار المتوازن الذي سلكته الحكومة في التعامل مع الازمة، وكلي إيمان أن ما يتم بذله من جهود ضخمة من جانب أبناء مصر الملصين والأوفياء كفيل للاستمرار في هذا النهج المتوازن لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع:"شعب مصر العظيم أتوجه اليكم اليوم بخالص التحية والتقدير، تحية من القلب لكل مصري ومصرية على إدراككم العميق ووعيكم الحقيق لمتطلبات إصلاح وطنكم، لتجسدوا المثل والقدوة والنموذج لتثبتوا مجددا مدى حكم الشعب المصري العظيم، وأجدد العهد معكم على الاستمرار كتفًا بكتب ويدًا بيد، في إرساء قواعد وأسس متينة لمواصلة التقدم والبناء، والانطلاق نحو مستقبل أفضل لكم ولأبنائكم مستلهمين في ذكرى روح ثورة 30 يونيو المجيدة، كل عام وانتم بخير، ومصر في تقدم وأمان واستقرار.. وأخيرًا ودائمًا تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر".