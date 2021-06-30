شكرا لقرائتكم خبر عن هنكمل المشوار.. مدير العلاقات العامة بـ"حياة كريمة": الرئيس وجهنا للطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت احتفالية مبادرة كريمة"، فيلمًا وثائقيًا، بعنوان "هنكمل المشوار" يستعرض جهود الدولة المختلفة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى.

وقالت شانا مسعود، مدير العلاقات الخارجية بمؤسسة حياة كريمة، إنه :"حينما كنت أعرض أمام الرئيس السيسى، كنت خائفة وفي نفس الوقت كنت مبسوطة إن فيه تمكين للشباب، ودا حقيقي، والرئيس بيساعدنا، وبيدينا مقترحات ويوجهنا للطريق الصح وبيخلي عندك رؤية أكبر للواقع".

فيما قالت غادة البنهساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة "حياة كريمة"، إن من أهم أهداف مشروع حياة كريمة إحداث الأثر النفسي للمواطنين وهذا واضح في الرؤية التسويقية للمشروع، بداية من "لوجو" المبادرة، وصولًا لأولوان البيوت التي يتم اختيارها في كل قرية.

بدوره قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير وحدة مبادرة حياة كريمة، في وزارة التنمية المحلية، إن الحياة الأولى في عصر محمد على كانت تركز على الزراعة ولم تحدث تغيرات في القطاع الريفي، وبرنامج جمال عبد الناصر لم يكتمل بسبب ظروف الحرب.