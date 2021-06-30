شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: ثورة 30 يونيو نموذج فريد فى تاريخ الثورات الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ثورة 30 يونيو مثلت نموذجا فريدا فى تاريخ الثورات الشعبية، حيث جسدت معانى وقيم غالية أهمها قدرة الشعب المصرى على تجاوز ما يتعرض لها من تحديات من خلال الوحدة والاصطفاف الوطنى.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو: "لا يخفى عليكم أن الدولة واجهت تلك التحديات بكافة أدوات قوتها الشاملة على مدار السنوات الماضية". سواء الإرهاب الذى نجحت قوات الجيش والشرطة البواسل في محاصرته وكسر شوكته أو محاولات بث عدم الاستقرار والفوضى التي لفظها هذا الشعب العريق.