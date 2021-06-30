شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية: تسليم جميع التراخيص اللازمة للحصول على إذن إنشاء "الضبعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، أنه بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونية المجيدة ، سلمت الهيئة كافة وثائق التراخيص اللازمة للحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى و الثانية الى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتحقيق حلم المصريين لبدء تنفيذ برنامج مصر النووى لتوليد الكهرباء.

وأضاف الوكيل فى تصريحات صحفية له اليوم، الأربعاء، أنه منذ إطلاق اشارة بدء المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء برعاية القيادة السياسية ونحن لا نألو جهدا في تنفيذ الالتزامات المتلاحقة الخاصة بمراحل المشروع ، لافتا إلى أنه تم تسليم كافة وثائق التراخيص للوحدة الاولى والثانية من محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

وأوضح الوكيل أن هذا العمل يتمتع بأعلى معايير الجودة محققا المتطلبات المحلية والعالمية ، موضحا أنه تم تقديم الوثائق بأعلى معايير الجودة للحصول على إذن الإنشاء يُعد من العلامات الفارقة في مسيرة المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء.

و أشار الوكيل إلى أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المسئولة عن إصدار إذن الإنشاء الذي يعد نقطة تحول للمشروع تقوم بكافة المهام الرقابية والتنظيمية للأمن والأمان النووي ولها في سبيل تحقيق ذلك الصلاحيات اللازمة طبقا لقانون إنشائها.

و كشف الوكيل أن الوثائق المطلوبة للحصول على إذن الإنشاء وفقاً بالمادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته هى " صورة إذن قبول الموقع - الجدول الزمني لأعمال الإنشاء والتركيب - بيانات وافية عن الشركات والجهة التي ستتولى مسئولية الإشراف على الإنشاء والتصنيع والتركيب وهيكلها التنظيمي - بيانات عن الشخص أو الجهات المتعاقد معها على التوريد أو الأعمال الإنشائية بما في ذلك جنسيتها وسابقة أعمالها في هذا المجال - نظم إدارة الجودة الجهات المتعاقد معها - برنامج الوقاية الإشعاعية - نظم إدارة النفايات المشعة - تقرير تحليل الأمان الأولي (أضخم وثيقة من وثائق التراخيص بواقع 36110 صفحة للوحدتين) - خطة مبدئية للطوارئ النووية والإشعاعية - خطة مبدئية للحماية المادية وأمن المنشآت النووية - نظام مبدئي لتطبيق الضمانات والتحكم في المواد النووية - إقرار بالالتزام بالشروط الواجب الوفاء بها من قبل الهيئة".