شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تحتفل بـ30 يونيو بإطلاق 15 بالونا طائرا مزينين بصورة الرئيس السيسي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون ”الخليج 365”، بث مباشر، فجر اليوم الأربعاء، من مطار البالون الطائر بالبر الغربي فى مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، لاحتفالية نظمها أحد الأحزاب السياسية فى ذكرى ثورة 30 يونيو، ومرور 7 سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمصر.

من جانبه، قال علاج راجح إمام منظم الإحتفالية فى أرض البالون غرب محافظة الأقصر، أنه تم تنظيم تلك الاحتفالية فى الذكرى السابعة على ثورة 30 يونيو التي قادها الشعب المصرى ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي حكمت البلاد بالحديد والنار، وعملت على ترسيخ حكم الجماعة بشكل كامل خلال فترة توليهم الحكم في البلاد، حيث تمكن الشعب المصرى الموحد في إسقاط حكم جماعة الإخوان، ونجحت مصر بوحدة مؤسساتها الموحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف الذى لجأت له الجماعة بعد اسقاط حكمها بإرادة شعبية في يونيو 2013، عملت الدولة المصرية بعد اسقاط حكم الإخوان في تقوية مؤسسات الدولة كي تكون قادرة على مجابهة التحديات التي تواجه البلاد.

وأضاف علاج راجح لـ"الخليج 365"، أن ثورة 30 يونيو هيأت لمصر التحول لدولة حديثة وجمهورية جديدة بفضل معركة التنمية التي يقودها الرئيس في كافة المجالات والمشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات السبع الماضية والتي لم تشهدها مصر في تاريخها.

وكان قد بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، وقال المحافظ في برقيته:- (بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك المناسبة الغالية التي ضرب فيها شعب مصر العظيم وقواته المسلحة أروع وأنبل الأمثلة في الدفاع عن أمن مصر واستقرارها وهويتها في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن؛ راجين من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة).