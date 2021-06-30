شكرا لقرائتكم خبر عن "هنكمل المشوار".. فيلم وثائقى يستعرض جهود الدولة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الاحتفالية الخاصة التى يتفقد خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، فيلما وثائقيا عن جهود الدولة المختلفة لتنفيذ المبادرة.

واستعرض الفيلم الوثائقى بعض أراء المواطنين في المحافظات المختلفة الذين ساهمت مبادرة "حياة كريمة" في تغيير حياتهم بشكل كامل من خلال التطوير الكبير الذى شهدته المناطق الذين يعيشون فيها، بعد توفير الحياة الكريمة لهم من خلال توصيل مياه الشرب وإنشاء المدارس وغيرها من مظاهر تطوير الحياة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء إلى مقر الاحتفالية التي يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وكان في استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.