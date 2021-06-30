شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد مش بتتبنى بالكلام والأمانى.. رسائل الرئيس السيسى تكشف حجم الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من الرسائل الهامة إلى الشعب المصرى، اليوم الأربعاء، خلال احتفالية مبادرة "حياة كريمة" والتي تفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى.

وتمثلت رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الكشف عن العديد من الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو 2021، وهي:

حصلنا على وثيقة من الصحة العالمية بخلو مصر من فيروس سى

الدولة تتحمل علاج ضمور العضلات بالتعاون مع المجتمع المدنى

توجد وسائل للكشف المبكر عن مرض ضمور العضلات



رسائل السيسى فى ذكرى 30 يونيو 2021

مشروع تصنيع مشتقات البلازما فى مصر كان حلما وبدأ يتحقق

البلاد مش بتتبنى بالكلام والأمانى..

"مغمضناش عنينا على حال الناس وخلوا بالكم من أرضكم الزراعية"

مشروع الدلتا الجديدة يستهدف زراعة 2.5 مليون فدان

150 ألف منزل بحاجة للتوسع الأفقى بمبادرة حياة كريمة

حرصنا على إطلاق مبادرة "حياة كريمة" فى ذكرى ثورة يونيو



إنجازات الدولة فى ذكرى ثورة 30 يونيو

نسعى لتغيير حقيقى لأهلنا فى الريف ضمن مبادرة "حياة كريمة"

للمصانع المصرية: لديكم فرصة لتطوير حياتكم وتحسين جودة المنتج

اللى بنعمله ده بإمكانيات الدولة ومحدش يتصور تنفيذه إلا بجهد مشترك

رصدنا 200 مليار جنيه لكل مرحلة في تطوير الريف المصري