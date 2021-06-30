شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المعاشات 13% من الغد تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اعتبارا من غد الخميس، زيادة قيمة المعاشات بنحو 13%، بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات، وسيتم صرف المعاشات غدا من ماكينات الصرف الألى، بالتزامن مع الإجازة الرسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ، بتيسير كافة إجراءات صرف المعاشات مع الزيادة الـ 13%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مع تشكيل مجموعات عمل، من أجل تذليل أى عقبات ومتابعة عمليات الصرف أول بأول، كما وجهت الوزيرة بنك ناصر الاجتماعىُ بضخ الأموال بماكينات الصرف التابعة للبنك فى إطار التسهيل على أصحاب المعاشات، لافتة إلى أن الرئيس لديه اهتمام كبير بملف اصحاب المعاشات وحرصه الدائم على متابعة هذا الملف.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 " أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل لـ 10.5 ملايين من أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضًا من المعاشات، لافتا إلى أن الصرف سيكون اعتبارا من غد الخميس، بتكلفة تصل لـ 31 مليار جنيه، لافتا إلى أنه قبل زيادة المعاشات قامت الهيئة بإعداد دراسة عن معدلات التضخم فى العام السابق.

وجاء ارتفاع معدلات التضخم بنسبه 5.5% فى العام الماضى، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المعاشات 13%، أى بأكثر من زيادة معدلات التضخم بحوالى 7.5%، وهذا يعنى بأن مستوى معيشة أصحاب المعاشات تتحسن بأعلى من معدلات التضخم.