شكرا لقرائتكم خبر عن هنكمل المشوار.. رسالة مواطنة لـ"حياة كريمة": "حياتنا بقت أحسن بكتير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سميرة محمد ربة منزل، أن حياتها تغير للأحسن بشكل كامل بعد مبادرة "حياة كريمة"، مشددة على أن البيئة التي تعيش فيها تغيرت تماما بعد توفير العديد من الخدمات.

وقالت المواطنة خلال الفيلم الوثائقى "هنكمل المشوار" الذى يستعرض جهود الدولة المختلفة في مبادرة "حياة كريمة": "بيتى كان طوب أحمر وقاعدة خرسانية فقط.. وتم تجهيز بيتى بالكامل وتركيب السيراميك.. وتحولت حياتنا للأحسن".









ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء إلى مقر الاحتفالية التي يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وكان في استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.