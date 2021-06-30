الداخلية تداهم مصانع تعيد تدوير النفايات الطبية الخطرة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية، حملة أمنية استهدفت مصانع، ومخازن غير مرخصة لإعادة تدوير المخلفات الطبية والإلكترونية والمعدنية والبلاستيكية الخطرة بالدقهلية.

كانت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام بعض الأشخاص بإقامة مخازن وكسارات بلاستيك عشوائية في هذا المجال بنطاق محافظة الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.

أسفرت الجهود عن 7 مخازن "غير مرخصة"، لإعادة تدوير المخلفات الطبية والإلكترونية والمعدنية والبلاستيكية الخطرة والمديرون المسئولون عنهم بدائرة مركز شرطة أجا، و3 كسارات بلاستيك "غير مرخصة"، والمديرون المسئولون عنهم بدائرة مركز شرطة أجا .

وبلغ إجمالي المضبوطات التي أسفرت عنها نتائج الحملة، عن 84 طن مواد خام من المخلفات والنفايات البلاستيكية الخطرة "عبوات مبيدات آفات زراعية فارغة"، والمحظور إعادة تدويرها، و78 طن نفايات طبية خطرة من مخلفات المستشفيات، جميعها مُدممة وسابقة الاستخدام.

كما أثمرت الجهود عن 59 طن مواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية، جميعها متهالكة وسبق استخدامها ومحظور إعادة تدويرها، و30 طن من مخلفات المشروبات الغازية المعدنية "فوارغ عبوات مشروبات غازية ومحظور إعادة تدويرها".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.