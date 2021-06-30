النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تقدم المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي ولشعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد المستشار "المنشاوي" أن الثورة جاءت معبرة عن إرادة شعب مصر العظيم بمختلف طوائفه والذي انتفض على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على أمن هذا الوطن واستقراره ليحيا فيه المصريون جميعاً بعزة وكرامة.

وأضاف "سيبقى ما سطره الشعب المصري بأحرف من نور في هذه الملحمة الوطنية، علامة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر وانتصاراً للهوية المصرية وقيم المواطنة،

متمنياً استمرار النهضة الكبرى -غير المسبوقة- التي تشهدها مصر في شتى المجالات تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الأربعاء.