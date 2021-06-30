بقيمة 1.2 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 180 طربة حشيش في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 180 طربة لمخدر الحشيش، بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بمحافظة الإسماعيلية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تابعت نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية)، تخصصًا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزتهما (180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 1.260.000 – مليون ومائتان وستون ألف جنيه تقريباً).