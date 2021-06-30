رئيس "الأسقفية" ناعيًا ساويرس: رجل وطني لم ينس مسئوليته الاجتماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي

نعى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر رجل الصناعة أنسي ساويرس الذي رحل عن عالمنا أمس.

وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها: نودع على رجاء القيامة رجلًا قدم الكثير من الجهد والعرق لوطنه مصر في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية ولم ينس دوره في تنمية المجتمع المصري أو في مجال المسئولية الاجتماعية.

وأضاف البيان: يقدم المطران سامي فوزي نيابة عن سنودس الكنيسة الأسقفية وشعب الكنيسة أحر التعازي لأسرة الفقيد الراحل المتمثلة في زوجته السيدة يسرية لوزة وأبنائه رجال الأعمال نجيب وسميح وناصف ساويرس.

واختتم البيان: نصلي أن يسكب الله عزاءا سماويًا في قلوب أسرته ومحبيه وأن يترأف على الجميع.