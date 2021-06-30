خدمات مرقمنة.. وزير الإسكان يستعرض مجمع خدمة المواطنين بقرى الريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى عرض الدكتور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها في قرى مصر ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف الجزار، أنه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تم دراسة القرى على مستوى الريف بالكامل، وتم التحديد النوعي والكمي للخدمات المطلوبة، كما تم بحث النمط العمراني المناسبة للريف المصري، والذي يحقق عناصر الجودة والشكل المناسب والاستمرارية في أعمال الصيانة.

واستعرض الجزار المجمع الزراعي ومجمع خدمة المواطنين ومراكز الشباب، قائلا: "هذه المجمعات مرقمنة تؤدي خدمات متصلة بالوزارت المختلفة، بحيث يتمتع سكان الريف بنفس خدمات المدن الجديدة".

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم البدء في تنفيذ 176 مجمع خدمة المواطنين بتكلفة 10 ملايين جنيه للمجمع الواحد، حيث يوجد في الدور الأرضي لكل مجمع مركز خدمة للمواطنين، وبه 17 شباكا، لتوفير 7 خدمات مختلفة.

وأوضح الجزار أنه جارى العمل في تطوير 350 مركز شباب، وتم البدء في عمل 115 مركز شباب، لافتًا إلى أن كل مركز شباب يوجد به حضانة صغيرة وصالات متعددة.