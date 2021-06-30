شكرا لقرائتكم خبر عن «أقباط من أجل الوطن» : «30 يونيو» ثورة أعلت قيمة المواطنة وأسست لمصر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كريم كمال رئيس اتحاد أقباط من أجل الوطن، إن ثورة 30 يونيو أسست لمصر الجديدة القائمة على سيادة القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان.

وأوضح في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الأربعاء، أنه في 30 يونيو خرج الشعب بالملايين في كل ميادين مصر ليقول لا للإرهاب ولا لكل من حاول تدمير الوطن، وأن الاتحاد في هذه المناسبة الجليلة يتذكر بكل فخر دور الجيش المصري الباسل وقائده في تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ الوطن الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي انحاز للشعب في ثورته ضد الجماعة المحظورة التي خططت لتدمير الوطن وإثارة الفتن بين أبناء الوطن وتنفيذ المخططات الخارجية.

وأضاف أن أهم إنجازات ثورة الثلاثين من يونيو هو إعلاء قيم المواطنة والتي تحققت في أبهى صورها مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، حيث عمل على بناء الوطن من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أن الجيش المصري كان له الفضل الأول والأكبر في نجاح ثورة الشعب المصري في الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣م، لانه أدرك المخططات الخارجية التي تريد تقسيم وتدمير الوطن وتصدي لها بكل بسالة وأفشل مخططاتهم.

وثمن دور الشباب الذي انحاز للوطن وأدرك المخاطر الكبيرة التي تحيط به، مشيرا إلى أن الثورة ساهمت بشكل كبير في إعادة الشباب إلى الحياة السياسية.