شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ 52 درجة.. حالة الطقس و درجة الحرارة تتسبب في تعطيل العمل بـ 6 مدن عراقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية تسببت في تعطيل العمل الرسمي في 6 محافظات بدولة العراق هي البصرة والنجف وديالى وذي قار وكربلاء والديوانية، مدن عراقية أعلنت التوقف علن العمل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

سوء حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة في العراق تسبب في انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي بعد أن تدني مستوي إنتاج الطاقة الكهربائية، وتعرض عدد كبير من المحطات وخطوط نقل الطاقة لعمليات تفجير تمت من قبل الجماعات الإرهابية.

حذرت الهيئة العامة للرصد الزلزالي والأنواء الجوية المواطنين في العراق من الخروج من المنازل في أوقات الذروة لسوء حالة الطقس والارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتي سوف تستمر حتى يوم السبت المقبل.

وقال عامر الجابري مدير إعلام الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي إن قسم التنبؤ الجوي بالهيئة حذر من الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وما يشهده من ارتفاع كبير في درجات الحرارة وسط ازدياد منخفض الموسم الحراري على دولة العراق وخاصة في المدن الجنوبية والوسطى.

وأعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية في العراق أن درجات الحرارة في عدد من المدن بدولة العراق تصل إلي 52 درجة مئوية خلال فترة الظهيرة.

يذكر أن دولة العراق تشهد تدنيا كبيرا في توزيع الطاقة الكهربائية خلال الفترة الحالية بسبب تعرض عدد من المحطات الكهربائية وخطوط نقل الطاقة في العراق لأعمال تفجير وتخريب من قبل العناصر الإرهابية المسلحة في عدد كبير من المناطق بما انعكس سلبا الطاقة الكهربائية في المنازل وتسببت دخول عدد كبير من المحافظات في أزمات كبيرة في أوقات سوء أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.