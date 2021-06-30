شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: ثورة 30 يونيو ستظل نبراسًا وعلامة مضيئة فارقة في تاريخ مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وقدم محافظ الإسكندرية بالإنابة عن مواطني الإسكندرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة،التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة، مقرونة بأطيب التمنيات للرئيس السيسي، بالتوفيق والسداد دومًا، لما فيه الخير لمصر وشعبها الأصيل.

وأكد «الشريف» أن ثورة 30 يونيو ستظل نبراسًا وعلامة مضيئة فارقة في تاريخ مصرنا الغالية، وهي خير دليل على عظمة الشعب المصري وتماسك بنيانه، وجسدت هذه الثورة انتصارا للإرادة الشعبية.