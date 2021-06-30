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هالة زايد: نهدف لتطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا بنهاية العام الجاري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الصحة، هالة زايد، أن الدولة المصرية تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا بنهاية العام الجاري .

وتابعت خلال كلمتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، أثناء تفقده المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري: «تأهيل مصنع فاكسيرا لإنتاج ملايين الجرعات من لقاح كورونا«.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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