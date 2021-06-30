شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد: نهدف لتطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا بنهاية العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت وزيرة الصحة، هالة زايد، أن الدولة المصرية تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا بنهاية العام الجاري .
وتابعت خلال كلمتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، أثناء تفقده المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري: «تأهيل مصنع فاكسيرا لإنتاج ملايين الجرعات من لقاح كورونا«.