هالة زايد: نهدف لتطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا بنهاية العام الجاري

وتابعت خلال كلمتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، أثناء تفقده المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري: «تأهيل مصنع فاكسيرا لإنتاج ملايين الجرعات من لقاح كورونا«.

قالت وزيرة الصحة، هالة زايد، أن الدولة المصرية تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا بنهاية العام الجاري .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012