شكرا لقرائتكم خبر عن تأخير المغرب والعشاء .. مواقيت الصلاة في مدن مصر اليوم الاربعاء 30 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة فى جميع المدن المصرية اليوم الاربعاء 30 يونيو 2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

مواعيد الصلاة اليوم حيث يزداد موعد المغرب والعشاء يوميا فيما يتم تبكير صلاة الفجر: