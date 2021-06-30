شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 31500 طن ألومنيوم قادمة من أستراليا لميناء سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، اليوم الأربعاء، (7) سفن وتم تداول (38400) طن بضائع و(375) شاحنة، حيث شملت حركة الواردات (34300) طن بضائع و(189) شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات (4100) طن بضائع و(186) شاحنة بضائع.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة Global mermaid وعلى متنها 31500 طن ألومنيوم قادمة من أستراليا.

بينما غادرت ثلاث سفن وهى: محبة، الرياض، بوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء السفينتين محبة وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتان دليلة والحرية، كما استقبل ميناء نويبع السفينتين عمان وبريدج، وغادرت السفينة عمان.