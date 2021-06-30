شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 6 أطنان من المخلفات والأتربة في حملة نظافة بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، على رؤساء الأحياء بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتكثيف الحملات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث نفذ حي جنوب بقيادة سمير سعود نائب رئيس الحي لشؤون النظافة، حملة نظافة بالوردية الصباحية استهدفت شارع خالد بن الوليد ابتداءً من ميدان الابروتيل وصولاً إلى ميدان الشيراتون.

وفي منطقة شمال تم تنفيذ حملة نظافة بالوردية الثانية، بمشاركة رجال الحي وإدارة المتابعة الميدانية وبالتنسيق مع فرقة التدخل السريع استهدفت منطقة التلة وصولاً حتى المركز الحضري للمرأة، حيث أسفرت الحملات عن رفع 6 طن أتربة وتراكمات صلبة وقمامة.

يأتى ذلك في إطار مواصلة حملات النظافة والتجميل، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، واستكمالاً لمنظومة النظافة الدورية التي تقوم بها الأحياء للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.