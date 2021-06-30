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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه في الإسكندرية، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، المقر الجديد للمجلس الإكليريكي الإقليمي الفرعي للإسكندرية والوجه البحري، وذلك بمبنى البطريركية بالإسكندرية، بعد تجهيزه بإمكانات حديثة.

وألقى الأبوان الأسقفان ووكيل البطريركية والقس كاراس إبراهيم سكرتير المجلس كلمات مركزة، تحدثوا خلالها عن أهمية هذه الخدمة ودورها في خدمة المجتمع الكنسي على اعتبار أن المجلس الإكليريكي جزءًا من منظومة خدمة الأسرة بالكنيسة.

وفي الختام تم تكريم أعضاء المجلس المنتهية مدته، ومن المقرر أن يتسلم الأنبا كاراس الأسقف العام لايبارشية المحلة الكبرى، رئاسة المجلس الإقليمي للإسكندرية والوجه البحري، اعتبارًا من غداً 1 يوليو.

وفى سياق متصل، تابع الأنبا غبريال أسقف بني سويف ورئيس المجلس الإكليريكي الإقليمي للوجه القبلي (الصعيد)، الحالة التنفيذية لمقر المركز الإكليريكي الإيبارشيات جنوب الصعيد في مدينة أسيوط.

استقبل الأسقف ورافقه خلال الجولة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط الذي يستضيف مقر المجلس لجنوب الصعيد، بينما يوجد المقر المخصص لإيبارشيات شمال الصعيد في مدينة بني سويف.

واجتمع بعدد من الآباء الكهنة أعضاء المجلس من إيبارشيتي بني سويف وأسيوط، واستعرض الأنبا غبريال خلال الاجتماع نظام وآليات العمل بالمجلس فيما يتعلق بملفات الأحوال الشخصية وكيفية التعامل مع المشكلات الخاصة بها مؤكدًا على أهمية سرعة حل الملفات العالقة لتخفيف العبء عن أبناء الكنيسة.

أساقفة الإسكندرية يفتتحون المقر الجديد للمجلس الإكليريكي الإقليمي بعد تجهيزه بـ"البطريركية" (صور)

أساقفة الإسكندرية يفتتحون المقر الجديد للمجلس الإكليريكي الإقليمي بعد تجهيزه بـ"البطريركية" (صور)

أساقفة الإسكندرية يفتتحون المقر الجديد للمجلس الإكليريكي الإقليمي بعد تجهيزه بـ"البطريركية" (صور)

أساقفة الإسكندرية يفتتحون المقر الجديد للمجلس الإكليريكي الإقليمي بعد تجهيزه بـ"البطريركية" (صور)

أساقفة الإسكندرية يفتتحون المقر الجديد للمجلس الإكليريكي الإقليمي بعد تجهيزه بـ"البطريركية" (صور)

أساقفة الإسكندرية يفتتحون المقر الجديد للمجلس الإكليريكي الإقليمي بعد تجهيزه بـ"البطريركية" (صور)