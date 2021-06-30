شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكشف عن أخبار سارة لحالات ضمور العضلات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الخطوات التي اتخذتها مصر في ملف حالات ضمور العضلات، التي يعاني منها الأطفال.

وقال السيسي، خلال تفقده المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، إن الدولة تتحمل علاج مرضى ضمور العضلات بالتعاون مع المجتمع المدنى.

فيما قالت وزيرة الصحة، هالة زايد، إن هناك عددا من الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية، خلال كلمتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبرزها:

الشركات العالمية التي تصنع علاج ضمور العضلات استجابت لطلب مصر عندما علمت أن الموضوع إرادة سياسية.

تم توقيع العقد والبدء في علاج 10 حالات من أصل 32 حالة الأسبوع المقبل بشكل مستدام في معهد ناصر ومستشفى عين شمس.

فتح حساب في صندوق تحيا مصر لعلاج حالات ضمور العضلات.

هناك شركات وطنية تستطيع المشاركة في إنتاج هذا النوع من العلاج.

تم شراء كواشف لاكتشاف 19 نوعا من الأمراض الوراثية والجينية للأطفال حديثي الولادة، للبدء في الحملة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية.