شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن استقبال 1400 لتر من لقاح سينوفاك الخام لتصنيع 2 مليون جرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة الصحة والسكان من تصنيع أول 300 ألف جوعة من لقاح كورونا سينوفاك - فاكسيرا علي أن يتم تحليلة بهيئة الدواء والتأكد من سلامته ومأمونيتة تمهيدا لتوفيرة في 400 مركز للقاحات بالجمهورية .

وقالت وزارة الصحة والسكان بحسب مصادر مسؤلة لليوم السابع إن شركة فاكسيرا تتعاون مع شركة سينوفاك الصينية لانتاج لقاح كورونا وذلك علي ضوء توجيهات القيادة السياسية بالسعى لتوفير اللقاح محليا بعد تصنيعة بايد مصرية في مصانع فاكسيرا .

وأضافت المصادر أن وزارة الصحة والسكان استقبلت 1400 لتر من لقاح سينوفاك الخام وذلك لتصنيع 2 مليون و250 الف جرعة لقاح سينوفاك فاكسيرا وتابعت : تم الانتهاء من تصنيع 300 ألف جرعة وسيتم توفيرهم بالمراكز قريبا ليتوفر للمصريين باقة متنوعة من اللقاحات الفعالة .

وأوضحت المصادر أنه مقرر أن يتم تشغيل خطين للانتاج الاول في منطقة الدقي والثانى بالسادس من أكتوبر علي أن يتم تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا وهو لقاح مصري صيني تصل كفاءته إلى أكثر من 80 %.

وأكدت أن مصنع إنتاج لقاحات كوفيد التابع لـ«فاكسيرا» في 6 أكتوبر مزود بـ8 معامل مركزية، مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة لقاحات كورونا، حيث تقوم بعدة مهام أساسية في مقدمتها قياس ثبات المنتج النهائي تحت ظروف مختلفة في الضغط ودرجة الحرارة، إلى جانب اختبارات «العقامة» ومأمونية المنتج النهائى، إلى جانب اختبارات جودة المياه المستخدمة فى التصنيع وجودة الهواء.

وتابعت: تجهيزات مصنع فاكسيرا بلغت حوالي 17 مليون دولار، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات لافتا إلى أن مصانع شركة فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر ستصبح أكبر مجمعًا لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وستساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مختلف الشركات المُنتجة للقاحات في العالم.

وأشارت المصادر إلى أن المصنع المخصص لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، يضم ومجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم، بما يعادل 6 أضعاف القدرة الإنتاجية لمصانع الشركة بالعجوزة مضيفا أن مصنع فاكسيرا استقبل مواد خام تكفى لتصنيع نحو 5 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وكشفت أن شركة "فاكسيرا" هي ذراع الدولة القوي في تصنيع اللقاحات، والتي ستضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، وأوضح أنه من المقرر تصنيع جميع لقاحات شلل الأطفال بمختلف أنواعها، ولقاح بكتيريا المكورات الرئوية بالتعاون مع الشركات الأوروبية من خلال خطوط الإنتاج الجديدة لمصانع "فاكسيرا".

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية أرسلت وفدا من الخبراء في شهر سبتمبر الماضي، لتقييم خطوط الإنتاج بمصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وأشادوا بكافة التصميمات والإنشاءات، مضيفة أن المصنع سيعمل بالتوازي مع خطوط إنتاج الشركة بمنطقة العجوزة والتي بدأت فعليًا في تصنيع اللقاح بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية.