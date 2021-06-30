شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: حرصنا على إطلاق مبادرة "حياة كريمة" فى ذكرى ثورة يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية لكل من ساهم وجهز لانطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سواء مؤسسات الدولة أو القوات المسلحة أو القطاع المدنى، متابعا" "كل عام وأنتم طيبين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو".

وأضاف الرئيس السيسى خلال تفقده خلال الاحتفالية التي يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى: "حرصنا على بدء المشروع في مثل هذا اليوم ليكون تغيير أخر حقيقى لأكثر من نصف سكان مصر.. بنتكلم بين 50 و60 مليون انسان في الريف المصرى بنغير حياتهم".