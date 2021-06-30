شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحقق فى إشعال طلبة النار بلجنة امتحان بالمحلة.. وتؤكد: عقوبات مغلظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قيام الشئون القانونية بالتحقيق في كل الملابسات الخاصة بقيام طلبة الدبلومات الفنية بتحطيم لجنة امتحانات وإشعال النار فيها بالمحلة، قائلا: إذا تبت الغش العمدي تطبق قواعد قانون مكافحة الغش الصادر العام الماضي والقاسية جدا والمغلظة في العقوبات والتى قد تصل إلى 7سنوات من الحبس.

شهدت مدرسة مدينة العمال بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إحدى لجان امتحانات الدبلومات الفنية، تكسير عدد من الطلاب المشاغبين لأبواب أحد الفصول وإشعال النيران فيها، وهرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم إخماد النيران قبل أن تمتد لباقى الفصول، وتم إخطار المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بالواقعة.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد فتحى مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ من إدارة مدرسة مدينة العمال، باشتعال النيران فى أحد فصول المدرسة، عقب انتهاء طلبة الدبلومات الفنية من الامتحان، واتهمت المدرسة الطلاب بارتكاب أعمال الشعب وتكسير محتويات أحد الفصول وإشعال النيران فى الفصل.

انتقلت سيارتى إطفاء، وتم السيطرة على النيران، وتحرر المحضر رقم2021/3853 إدارى قسم ثان المحلة .

فى الوقت الذى سادت فيه حالة من الفزع بين المدرسين بسبب شغب الطلاب خشية ارتكاب أعمال إجرامية أخري، مطالبين بتوفير الحماية الأمنية أمام اللجنة وسرعة القبض على مرتكبى واقعة إشعال النيران فى الفصل.