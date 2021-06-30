شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: إنتاج أول 300 ألف جرعة لقاح كورونا "ساينوفاك" بمصانع فاكسيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه بناء علي توجيهات الرئيس السيسي لامتلاك القدرات الوطنية في تصنيع اللقاحات، تم استقبال أول مجموعة خبراء من منظمة الصحة العالمية في شركة فاكسيرا، وحصلنا على تقرير إيجابي عن إمكانية العمل، وتفاوضنا مع الشركات وتم توقيع شركة ساينوفاك الصينية لتصنيع 40 مليون جرعة سنويا ، وأمس وافقوا على زيادتها خلال الـ 6 أشهر الى 80 مليون جرعة، وتم تأهيل مصنعين الأول فاكسيرا العجوزة بطاقة إنتاجية 300 الف جرعة في الشيفت الواحد، وطاقة إنتاجية سنوية 110 إلى 220 ملايين جرعة، تم استقبال المواد الخام وتحليلها.

وكشفت وزيرة الصحة فى تصريحات خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.، عن إنتاج أول 300 الف جرعة لقاح فاكسيرا - ساينوفاك ، معلقة: "ده انتصار كبير جدا للإرادة السياسية المصرية في تمكين مصر من قدرتها، مشيرة إلى عقد نقل تكنولوجيا التصنيع وحتى تصنيع المادة الخام في مصر،

وذكرت الوزيرة أن المصنع الثاني بطاقة إنتاجية تصل الى 3 ملايين جرعة سنويا وتصل الى مليار جرعة سنويا ، حيث تم تأهيل المصنع مع خبراء من الهند والصين، بغرض التصدير الى أفريقيا والمنطقة.

وأوضحت الوزيرة أنه بدءا من أغسطس سيتم إنتاج 15 مليون جرعة شهريا من إنتاج مصر ، منوهة بأن المستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية العام الجارى، واصفة الخطوة بالتاريخية، نتيجة الإرادة السياسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي".