شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن بدء المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الجينية والوراثية الشهر المقبل، كاشفة عن تحديث 3 مراكز للعلاج الجيني في مستشفيات الجلاء للقوات المسلحة وعين شمس ومعهد ناصر.

جاءت تلك التصريحات خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم /الأربعاء/ إلى مقر الاحتفالية التي يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وكان في استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.