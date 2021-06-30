شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة حتى الإثنين ومزيد من الإحساس بارتفاع حرارة الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس من اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 إلى الإثنين 5 يوليو 2021، حيث يمتد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء ويؤدى إلى ارتفاع فى درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وخلال هذه الفترة يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والوجه وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية.

كما تشهد هذه الفترة ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 3: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة .

كما تتعرض البلاد خلال هذه الفترة لشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.