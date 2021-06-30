شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى للمصانع المصرية: لديكم فرصة لتطوير حياتكم وتحسين جودة المنتج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى أن لكل وزارة من الوزارات المعنية بتطبيق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برنامج ضخم لتحقيق الهدف المنشود، رصدنا لكل مرحلة على الأقل 200 مليار جنيه"

وأضاف الرئيس السيسى، خلال الاحتفالية التي يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى: "قولنا في البداية 450 مليار جنيه للمبادرة كلها.. ولما رئيس الوزراء والمجموعة الوزارية المعنية عرضوا الموضوع لاقينا أن الرقم ممكن يقفز لـ 200 مليار جنيه في المرحلة الأولى.. وقولنا ندبر الفلوس في سبيل تحقيق التطوير حتى لو المرحلة هتزيد 50 مليار جنيه لما كنا احنا مخططين من البداية".

وتابع الرئيس السيسى: بقول لكل المصانع المصرية.. لديكم فرصة حقيقية لتطوير حياتكم وتحسين جودة المنتج.. في الأصل بنقول الأولوية للصناعة المصرية طالما وجدت الموارد والخامات التي تستخدم.. الأولوية للصناعية المصرية.. ارجو تطوير وتحسين جودة المنتج.. الفرصة القوية في الأسعار المقدمة.. الـ 200 مليار ده رقم كبير.. وكل المنتجات يجب أن محسنة ومطورة وتحقيق الأرباح المناسبة".

وأكمل الرئيس السيسى مازحا: "فيه عدم تجاوب.. وقالوا فرصة.. فرصة ماشى.. خلونا نعمل حاجة حلوة لبلدنا والناس.. والفرصة أن يكون المكسب مناسب ومش كبير.. والعمل ضخم جدا.. والهدف التطوير الشامل في كل المجالات بداية من الصرف الصحى والزراعة وكل حاجة سوف يتم تطويرها بشكل كامل.. وتكون النتيجة مفرحة.. وتحقق الهدف المطلوب.. وعلينا تطوير اللامركزية في أداء هذا المشروع"