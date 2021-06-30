شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح اليوم معرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء معرض القاهرة الدولى للكتاب .

يشارك في هذه الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك.

ويشهد أيضا المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور.

وتبلغ إجمالي مساحة المعرض هذا العام 80 ألف متر مربع، وإجمالى مساحة قاعات العرض 40 ألف متر مربع، والمساحة المستغلة 18591 مترا مربعا، وعدد الأجنحة فى المعرض 756 جناحا.