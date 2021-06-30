شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإسكان والتضامن يبحثان تشغيل الحضانات والمنشآت الاجتماعية بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لبحث توفير وتشغيل مبانى الحضانات، وكذلك المنشآت الاجتماعية المختلفة بالمدن الجديدة، واستعراض موقف تأثيث وتسكين وحدات الإسكان البديل بعدد من مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تهدف من خلال التعاون مع جميع جهات الدولة، لتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، مما يزيد من عوامل جذب السكان إليها، ويسرع بمعدلات التنمية بها، مشيراً إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على إقامة المنشآت الخدمية المختلفة (تعليمية – صحية – أمنية – إدارية – غيرها) وتسلمها للجهات المسئولة عن تلك الخدمات لتشغيلها.

من جانبها، توجهت الدكتورة نيفين القباج، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، ومسئولى الوزارة وجهاتها المختلفة على التعاون المثمر بين الجانبين فى العديد من الملفات المشتركة، بما يحقق مصلحة المواطن، ويعمل على توفير الخدمات المختلفة لجميع المواطنين.