شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مبادرة تطوير الريف المصري ستغير حياة أبنائنا في الريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لكل من ساهم وشارك في التجهيز لمبادرة حياة كريمة التي أشرفت على تجهيز الريف المصري.

وتابع السيسي في كلمته خلال تفقد المعدات التي أشرفت على تنفيذ الريف المصري: «أن ما تم بذله هو جهد كبير وهناك المزيد من الأمال التي ستتم انجازها خلال الفترة المقبلة»، وأكمل: «مبادرة تطوير قرى الريف المصري ستغير حياة أبنائنا في الريف».