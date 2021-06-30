شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، حيث انتفض الشعب المصري في ذلك اليوم ضد قوي الشر والظلام في مشهد حضاري يصعب تكراره ويستحيل نسيانه ، شهد له العالم أجمع.

أضاف المحافظ ، في بيان، أن الشعب المصري صنع واحدة من أعظم الثورات في التاريخ، ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار، وتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني في بناء الحاضر والمستقبل.

وأكد المحافظ علي مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعيا لتحقيق التنمية والتعمير علي أرض سيناء في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد ثورة التعمير وباني مصر الحديثة.