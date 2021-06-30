شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة ميدانية لطلاب مدرسة القاهرة اليابانية لمحطة مياه جزيرة الدهب بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، زيارة لمجموعة من طلاب مدرسة القاهرة اليابانية، بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وشملت الزيارة شرحاً تفصيلياً عن مراحل تنقية المياه، وكذلك التعريف بالإجراءات التي يتم اتخاذها لمراقبة جودة مياه الشرب قبل وصولها للمواطن ،بالإضافة إلى توزيع مطبوعات على الطلاب تحمل عدد من رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على المياه.

وأعرب المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ،عن سعادته بهذه الزيارة، مرحباً بالطلاب اليابانيين، لافتاً إلى أهمية تلك الزيارات الميدانية لما لها من دور هام في التعريف بمراحل تنقية المياه والجهد المبذول في إنتاج المياه، وكذلك نشر ثقافة الوعي المائي.

وفي نهاية الزيارة، توجهت إدارة مدرسة القاهرة اليابانية للمهندس منصور بدوي رئيس الشركة بالشكر والتقدير لما تم بذله من جهد وإعداد وتنسيق في سبيل إنجاح الزيارة السنوية لطلاب مدرسة القاهرة اليابانية.