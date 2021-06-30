شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعفى طلاب المدن الجامعية من مصروفات يوليو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، موافقة مجلس الجامعة خلال اجتماعه الأخير والمنعقد يوم الإثنين الماضى على إعفاء الطلاب والطالبات فى المدن الجامعية من المصروفات المقررة عن شهر يوليو المقبل .

ودعا رئيس جامعة القاهرة طلاب الجامعة فى منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" إلى ضرورة الاهتمام بالمشاركة خلال الأيام القادمة بقوة لاستكمال ومواصلة امتحانات نهاية العام الجامعى بنفس القوة، قائلا ،" من قصر في مادة يعوض في المواد التالية.

محبتي ودعواتى ".

وتواصل كليات جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021، التى تجرى بنظامي الإلكتروني والحضورى طبقًا للوائح المعدلة، وتأتى بنظام الأسئلة الموضوعية، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الحالي، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.