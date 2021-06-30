شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 55 شابًا علي الإسعافات الأولية بمركز شباب العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة خدمات الشباب بمديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، بتدريب عدد 55 شابًا على الإسعافات الأولية، وذلك في مركز شباب ضاحية السلام بالعريش.

وقال كليب راشد مصبح مدير عام مديرية الشباب والرياضة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الهدف من التدريب إعداد جيل من الشباب قادر على مواجهة الأزمات والحالات الطارئة.

وأشار إلى تدريب الشباب على أساسيات الإسعافات الأولية والخطوات التي يجب اتخاذها في حالة الأزمات القلبية، وانسداد مجرى الهواء المفاجئ، وإنعاش القلب والتنفس، والغرق، والجروح، والنزيف، والحروق، والكسور، والإغماء والغيبوبة، والتشنجات، وإصابات الملاعب.